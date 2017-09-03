Проезд до Иннополиса из Казани и обратно сделают платным

Плату за проезд введут до конца года

Шаттл, курсирующий по маршруту Иннополис — Казань — Иннополис, до начала 2018 года станет перевозить пассажиров платно. Об этом рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, пишет "Татар-информ".

По его словам, с момента запуска первого рейсового автобуса объем пассажирских перевозок сильно вырос - если в самом начале в Иннополис дважды в день ездил 20-местный автобус, то сегодня в будний день ходит 23 рейса в одну сторону больших 53-х местных автобусов. В неделю на этих автобусах перевозят 3,5 тысячи пассажиров.

- Весь этот транспорт для пассажира бесплатный, то есть он целиком лежит на бюджете города. Но эта картина не может продолжаться бесконечно. Мы не транспортная компания, - заявил мэр.

В дальнейшем этим будет заниматься Министерство транспорта РТ, при этом власти Иннополиса сделают все возможное, чтобы цена проезда была приемлимой.