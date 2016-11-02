В Татарстане на дороге спасли пассажиров сломавшегося автобуса

В Татарстане на 231 км автодороги Казань-Оренбург сотрудники ГИБДД спасли пассажиров сломавшегося автобуса "Сетра", об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ведомства. Информация о ЧП поступила в ведомство в 22.35.

Автобус перевозил пассажиров из Казани в Оренбург, всего в салоне автобуса находилось 27 пассажиров, в том числе один ребенок. На место происшествия был направлен наряд ДПС.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили что, причиной вынужденной остановки автобуса стала техническая неисправность. Это не удивительно, так как с момента выпуска автобуса прошло 29 лет, - отметили в ГИБДД.

Информация о происшествии была передана в МЧС, из Казани на место происшествия отправили другой автобус, который и довез пассажиров до Оренбурга. Сломавшийся автобус был отбуксирован к ближайшему сервисному центру. В результате поломки пассажиры потеряли более 5 часов.