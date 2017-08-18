Авария на Оренбургском тракте: Nissan влетел в «Газель», а тот отскочил на букву М

Травмы получили, как минимум, трое людей

Пользователи соцсетей сообщают, что на Оренбургском тракте произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы, автомобиль Nissan Teana на полной скорости врезался в “Газель” дорожных рабочих. От удара автомобиль отлетел на букву М, стоящую на въезде в город.

Как видно на опубликованном видео, в результате столкновения травмы получили не менее трех человек, им оказывают помощь на месте.