В Челнах насмерть сбили девушку, лежавшую под мостом

В Набережных Челнах под мостом на Московском проспекте 37-летний водитель Hyundai Solaris насмерть переехал 20-летнюю девушку, лежавшую на дороге, об этом сообщили очевидцы и в ГИБДД Татарстана.

По данным дорожной инспекции, наезд случился в 4 августа в 2 часа ночи.

- От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, - отметили в ГИБДД.

По словам свидетелей, девушка перед ДТП лежала на дороге и не двигалась - ровно вдоль дороги.

- Освещения абсолютно там никакого. Я смогла распознать человека, только выйдя из машины и подойдя очень очень близко, - рассказала жительница города, сидевшая на пассажирском месте авто, в соцсетях.

Сейчас идет расследование.