Байкеры сняли на видео, как едут со скоростью под 300 км/ч по проспекту Победы

В Казани байкеры сняли и выложили в соцсети видео, как они едут по проспекту Победы со скоростью под 300 км/ч, видеозапись появилась в пятницу вечером.
Отметим, что видео снималось рано утром, так как на дороге практически не было автомобилей.
В Казани байкеры сняли и выложили в соцсети видео, как они едут по проспекту Победы со скоростью под 300 км/ч, видеозапись появилась в пятницу вечером.
Отметим, что видео снималось рано утром, так как на дороге практически не было автомобилей.
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