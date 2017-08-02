СМИ: В России хотят запретить пускать бензиновые автомобили в крупные города

Такое предложение поступило премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который поручил проработать меры господдержки электрического транспорта

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. Среди предложений есть также вариант запретить въезд машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты, сообщают «Известия» со ссылкой на поручение Медведева, которое тот дал вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Как указывается в документе, копия которого есть у издания, Дворкович должен проработать все меры господдержки развития электрического транспорта, которые представил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

- Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами, — говорится в поручении Медведева.

Издание уточняет, что ранее "КамАЗ" объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключённого и электрического транспорта.

Отмечается, что Когогин помимо ограничения на использование бензиновых автомобилей в городах и в курортных зонах также предложил принять программу сокращения объёмов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.