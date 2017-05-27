Мэрия Казани: почти треть водителей общественного транспорта - из стран ближнего зарубежья

В Казани на сегодняшний день в общественном транспорте работают свыше 1800 водителей, почти треть из них - 554 - из стран ближнего зарубежья, об этом рассказал сегодня на совещании в мэрии председатель Комитета по транспорту Исполкома Айдар Абдулхаков, передает официальный портал мэрии города.

По словам Абдулхакова, на АТП города по-прежнему имеется дефицит водителей, количество свободных вакансий на эту должность составляет 476 человек.

В свою очередь мэр города Ильсур Метшин заявил, что необходимо "находить нестандартные решения", чтобы решить проблему с дефицитом, пример такого решения - новое общежитие для водителей автобусов в ПАТП-2.

- Очень достойные условия, уровня Деревни Универсиады и, конечно, общежитием это не назовешь. Это, действительно, хороший дом для проживания. Но эти средства вкладывает само предприятие, не все могут себе это позволить и тем не менее это такой серьезный шаг на пути сокращения того дефицита водителей, который мы испытываем. 476 вакансий – это, конечно, большая цифра при том, что у водителей относительно высокая заработная плата, свыше 40 тысяч рублей, - заявил Метшин.