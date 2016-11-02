Смертельное ДТП с двумя «Ладами» в Елабуге: один погибший и пятеро раненых

В Елабуге прошедшей ночью произошло смертельное ДТП - столкнулись "Лада" 12-й модели и "Лада Приора", в результате чего один человек погиб и четверо получили серьезные травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, 32-летний водитель "двенадцатой" ехал по второстепенной дороге (улица Чапаева), он не уступил дорогу и врезался в другой автомобиль, за рулем которого был 25-летний житель Удмуртии.

В результате от полученных травм на месте ДТП скончался пассажир "Приоры" - 23-летний житель Удмуртии. Остальные участники ДТП с различными травмами были доставлены в ЦРБ.

- водитель "двенадцатой" получил закрытый перелом ключицы;

- водитель "Приоры" - ушиб области поясницы и колен;

- 20-летняя пассажирка "Приоры" - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лица, закрытая травма руки;

- 22-летняя пассажирка "Приоры" - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лица и плеча.

Сейчас идет расследование ДТП.