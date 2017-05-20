В МВД хотят ужесточить наказание за отказ водителей проходить проверку на опьянение

МВД планирует повысить штраф от 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а также увеличить срок лишения прав до трёх лет вместо двух

Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание за отказ водителей проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом говорится в опубликованном на портале нормативных правовых актов проекте.

В инициативе говортся, что МВД планирует повысить штраф от 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а также увеличить срок лишения прав до трёх лет вместо двух.

- Проектируемые нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — отмечается в пояснительной записке к проекту.

По словам главы отделения Федерации автомобилистов России в Татарстане Рамиля Хайруллина, данная инициатива не особенно эффективна.

- Малоэффективно, так как на сегодняшний день дешевле и проще вообще не остановиться по требованию инспектора ДПС. Пока не закроют этот пробел - все повышения неэффективны, - сообщил ProKazan.ru активист.