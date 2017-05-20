Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека

Еще двое получили травмы, но выжили

Сообщение о ДТП в Лаишевском районе поступило на номер "112" в 10 часов утра. Очевидцы рассказали, что возле населенного пункта Зимняя Горка столкнулись три автомобиля: "Лада-2113", "Лада Гранта" и "Рено Логан".

Сила удара была такой, что в момент аварии два человека погибли сразу - это 24-летний пассажир "Рено" и 31-летний водитель "Лады-2113". Тела погибших пожарный расчёт отдельного поста "Каипы" извлекал при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

31-летний водитель "Рено Логан" и его 25-летний пассажир выжили, но серьезно пострадали. В "Ладе Гранте" пострадавших нет", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.