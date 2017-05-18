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В Казани «Лада Гранта» перевернулась, наехав на открытый люк: появилось видео

В Казани «Лада Гранта» перевернулась, наехав на открытый люк: появилось видео
16+
Фото: скриншот видео
В результате ДТП водитель получил сотрясение головного мозга

Накануне днем в Казани «Лада Гранта» перевернулась, наехав на открытый канализационный люк. Видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

По данным ГИБДД, 51-летний водитель «Лады», следуя по Сибирскому тракту со стороны улицы Журналистов, не выбрал безопасную скорость, наехал на открытый люк и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил сотрясение головного мозга. 

Люция Кашапова, 19.05.2017, 10:43
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин19 мая 2017, 10:49
При чем здесь, с.ка, скорость???
Лучший комментарий
1
128
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Горожанин19 мая 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
При чем здесь, с.ка, скорость???
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Ну, как бы, он должен был увидеть открытый люк, и остановиться. Это чтобы вину на него переложить, а не на дорожников
4
55
Согласны с автором?
Горожанин19 мая 2017, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Ну, как бы, он должен был увидеть открытый люк, и остановиться. Это чтобы вину на него переложить, а не на дорожников
Развернуть
Это понятно, не понятно почему дорожники никогда не виноваты?
0
57
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Горожанин19 мая 2017, 10:55
перестраивался на невысокой скорости, вот претензии писать придется надеюсь не люку ... Водителю, скорейшего выздоровления.
2
36
Согласны с автором?
119 мая 2017, 10:57
Ангел хранителя автора видео впереди ехал
1
18
Согласны с автором?
РаДим19 мая 2017, 11:20
Давно уже нужно перенести люки за границы дороги. Мягко выражаясь надоело их объезжать и влетать в открытые люки! Упыри (властелины дорог), хватит только кровушку пить, уберите люки с дорог!
1
25
Согласны с автором?
Горожанин19 мая 2017, 11:21
Смотрите видео по внимательнее, там люк был и отскочил после наезда.
1
19
Согласны с автором?
Форвард19 мая 2017, 11:21
Кто-нибудь знает что делать дальше в такой ситуации, если что то подобное случится? Куда писать и жаловаться?
1
16
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Горожанин19 мая 2017, 11:21
Дай бог водителю здоровья.

Надеюсь, правда окажется на его стороне и ему выплатят компенсацию.
1
23
Согласны с автором?
Горожанин19 мая 2017, 11:24
Это засада казанских дорог. Дороги (в сравнении с другими городами) хорошие, ремонтируются регулярно, едешь, ровная гладкая дорога и тут ВНЕЗАПНО РРАЗ и какая-нибудь вообще неожиданная засада типа открытого люка или карстового тоннеля в Китай.
1
23
Согласны с автором?
Горожанин19 мая 2017, 11:32
Пускай иск подает на дорожников. Это полностью их вина. Скорость тут не при чем.
2
23
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Oleg19 мая 2017, 11:35
Даже если скорость у него была бы меньше. он все равно не успел бы полностью остановиться и наехал бы на этот люк. Разве что 15-20 кмч, но 15 кмч никто ездить не будет
2
10
Согласны с автором?
Горожанка19 мая 2017, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Кто-нибудь знает что делать дальше в такой ситуации, если что то подобное случится? Куда писать и жаловаться?
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Вызываешь ГИБДД , они должны все зафиксировать документально, делаешь по максимуму фото, желательно свидетелей взять данные, потом каким-то образом находишь кто ответственный за этот люк, дорожники, водоканал или еще кто и подаешь на них в суд. Если в яму залетел, ГИБДД должны размеры этой ямы замерить и зафиксировать, ширину дороги....
1
14
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krai19 мая 2017, 11:39
Вина дорожных служб очевидна. Наказать за халатность по всей строгости с возмещением водителю за порчу имущества и вреда здоровью (наказать а не замять как у нас бывает). Тогда может начнут думать о своих должностных обязанностях.
2
15
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шом19 мая 2017, 11:40
Желаю сил и терпения водиле. ЗБ судиться с дорожниками. Ему лучше сразу обратиться в независимому эксперту (для оценки ущерба ТС) и хорошему юристу.
1
15
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Александр19 мая 2017, 11:47
Во-первых, люк отлетел при наезде машины на него, это видно на видео. Водила не мог спрогнозировать, что люк так себя поведет, ведь он считает, что едет по дороге! Во-вторых, даже если предположить, что люк был открыт?.. Это что, нам выдаётся за норму, что на дороге, где ездят машины, бывают открытые люки? Что за сюрреализм такой?
1
30
Согласны с автором?
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Горожанин19 мая 2017, 12:07
Люк был приоткрытый!!!
1
6
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Горожанин19 мая 2017, 12:13
А скорость была зафиксированна средствами контроля как не безопасная? Или был гололед или было предупреждение о дорожных работах или открытых люках, что необходимо выбрать безопасную скорость, ниже разрешенной на данном участке.
0
12
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Горожанин19 мая 2017, 12:22
ничего себе. не похоже, что было превышение скорости. но тут и без превышения можно было перевернуться(
1
8
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Горожанин19 мая 2017, 12:26
Это Россия детка!! тут на дороге нужно рассчитывать только лишь на себя!!
а вы что думали то??? в сказку попали!

пок пок кудах тах так дорожники виноваты)) щёё делат))
а ничего не делать- везде работают по.уисты которым наплевать друг на друга!
свои опа лишь волнует! :-D:-D
1
4
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин19 мая 2017, 12:32
Штраф штрафом но кто - то должен ответить за открытый люк
2
7
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Сенсей настоящий19 мая 2017, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
ничего себе. не похоже, что было превышение скорости. но тут и без превышения можно было перевернуться(
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Просто водители терпилы в основном, мимо открытого люка проезжают и никто никуда об этом не сообщает.

Такое чувство что гибоны любое происшествие начинают со слов "не выбрал безопасною скорость... "
Видимо по их замечательной логике впереди машины человека сначала надо с флагом пускать.
2
12
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Горожанин19 мая 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Шашченик-жопонюх. Туда и дорога.

Нечего по рядам рыскать как шакал и нужно держать дистанцию, чтоб видеть дорогу.
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Ты дурак что ли? А если б он с детьми ехал? Это вообще уголовное дело! Драть надо этих дорожников!
2
9
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Катя19 мая 2017, 12:40
Скорость?Скорость он не выбрал безопасную?а то что с этим ремонтом так легко колеса проколоть это ничего.Это так и надо.А водители виноваты. Я в шоке!>-(
1
11
Согласны с автором?
Горожанин19 мая 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Штраф штрафом но кто - то должен ответить за открытый люк
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напиши явку с повинной. у Гибдд итак дел полно....тут какой-то люк еще!! какая-то сранта!
Обрадуй их!
2
0
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Горожанин19 мая 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Во-первых, люк отлетел при наезде машины на него, это видно на видео. Водила не мог спрогнозировать, что люк так себя поведет, ведь он считает, что едет по дороге! Во-вторых, даже если предположить, что люк был открыт?.. Это что, нам выдаётся за норму, что на дороге, где ездят машины, бывают открытые люки? Что за сюрреализм такой?
Развернуть
Да даже если это норма, то тогда должен быть знак "Осторожно, открытые люки!" )))) А он был?
0
6
Согласны с автором?
Чикипики19 мая 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Шашченик-жопонюх. Туда и дорога.

Нечего по рядам рыскать как шакал и нужно держать дистанцию, чтоб видеть дорогу.
Развернуть
Ущербный Вы какой-то, явно видно, что водитель делал все аккуратно, включал поворотники, ни кого не подрезал, а Вы его шашечником - жопонюхом нарекли. Некрасиво и неправильно.
1
12
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Горожанин19 мая 2017, 12:46
Мде, водитель нынче не тот пошёл)) все изнежились! даже люки не могут увидеть средь бела дня !
Деградация .уле:-D:-D:-D
4
2
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Горожанин19 мая 2017, 12:48
В ответ на комментарий пользователя
Мде, водитель нынче не тот пошёл)) все изнежились! даже люки не могут увидеть средь бела дня !
Деградация .уле:-D:-D:-D
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С.ка люк на месте, слепой ты бедолага!!!
0
4
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Горожанин19 мая 2017, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
С.ка люк на месте, слепой ты бедолага!!!
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Тебя бы, и всех остальных, в те времена!! когда не освещения не было, и посреди трассы яма, когда ты мчишь под 160!! неженки, точно бы все по убивались!!

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10
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0
0
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Горожанин19 мая 2017, 13:24
В ответ на комментарий пользователя
Ущербный Вы какой-то, явно видно, что водитель делал все аккуратно, включал поворотники, ни кого не подрезал, а Вы его шашечником - жопонюхом нарекли. Некрасиво и неправильно.
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Водитель не соблюдал безопасную дистанцию и без особой необходимости перестраивался из ряда в ряд. А то, что люки - это большая проблема наших дорог, согласен
1
0
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Форвард19 мая 2017, 13:29
Считай помял бок и крышу, а это уже машина в цене половину теряет. Стоит такая Гранта тыщ 300. 150 на ремонт, но это уже будет не та машина и дороже продать не получится. Так что с дорожников надо трясти тыщ 200 как минимум, да еще столько же за причиненный вред здоровью.
0
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Горожанин19 мая 2017, 13:34
У него было сотрясение мозга давно,раз купил себе Гранту
3
0
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Горожанин19 мая 2017, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
У него было сотрясение мозга давно,раз купил себе Гранту
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А если б он на Мицубиси ехал, то люк бы не открылся?
Народ уже остатки мозгов потерял со своей грантофобией!
0
3
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я19 мая 2017, 14:08
пусть погуглит, есть полно статей, как привлечь дорожников. авторы этой статьи почему то не указали, откуда инфа про превышение. Это так ГИБДДшники решили? фото-видео доказательства превышения есть? Или экспертное умозаключение, про скорость?

По факту, моного где, после ремонта люки подпрыгивают, после проезда по ним. Например на пересечении Ибрагимова и Восстания. Надо в народном контроле отписать.
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