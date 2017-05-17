Минздрав России предложил оснастить машины скорой помощи видеосвязью

Министерство здравоохранения России предложило оснастить машины скорой помощи оборудованием для видеосвязи.

Как сообщают «Известия», укомплектовать все скорые техникой для связи предлагается в рамках создания единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи, которая должна функционировать на базе системы «112». Отмечается, что в случае одобрения проекта медики смогут связываться с диспетчерами или оценивать состояние пациентов еще до прибытия по вызову.

Эксперты издания отмечают, что нововведение поможет избежать спорных моментов в работе медиков. В сложных случаях врач скорой сможет в режиме онлайн проконсультироваться с профильным специалистом и получить доступ к электронной медицинской карте пациента. Решения о конкретном оборудовании не принято, но речь идет о планшетах или аналогичных устройствах.