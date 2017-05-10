Крупное ДТП под Казанью: Jeep столкнулся с Toyota, одному из пострадавших оторвало ноги

По словам очевидцев ДТП, виновником аварии стал водитель внедорожника, который был в нетрезвом состоянии

Накануне днем в поселке Усады в Лаишевском районе Татарстана произошло крупное ДТП. Фотографии с места происшествия стали выкладывать очевидцы в соцсетях.

Как сообщает «Вызов 112», Jeep на полном ходу протаранил Toyota Corolla. Удар был такой силы, что от машины осталась лишь груда металла.

По словам очевидцев ДТП, виновником аварии стал водитель внедорожника, который был в нетрезвом состоянии.

- Он был сильно пьян. Jeep ехал со второстепенной дороги, не снижая скорости, столкнулся с Toyota Corolla. Одному из молодых людей, который находился в «легковушке», оторвало ноги, - сообщают очевидцы.

В результате ДТП пострадали три человека. Молодые люди, которые находились в салоне легкового автомобиля, были срочно госпитализированы. Сам водитель внедорожника пострадал не сильно. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.