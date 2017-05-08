В Казани начали убирать колею на улице Чистопольская

В Казани на улице Чистопольская были начаты работы по ликвидации колейности на дороге, об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru. Из-за этого была частично перекрыта улицы в районе пересечения с улицей Абсалямова.

Отметим, поэтапно закрываться для проезда участки дороги на улице Чистопольская начали с 1 мая, ограничения будут действовать до 29 мая.