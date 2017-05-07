В Татарстане внедорожник с отлетевшим колесом опрокинулся в кювет: есть пострадавшие

На трассе Казань-Ульяновск у внедорожника во время движение отлетело правое заднее колесо, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло 6 мая в 12.24.

- Очевидцы сообщили, что в 4-х километрах от села Лесные Моркваши на трассе Казань – Ульяновск в кювет съехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер». На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, - сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что во время движения у автомобиля отлетело правое заднее колесо и 67-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет и перевернулась.

- В аварии пострадали две пассажирки автомобиля — 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка. Женщину госпитализировали, девочке оказали медицинскую помощь на месте, - добавили в ведомстве.