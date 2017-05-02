Под Казанью у замдиректора компании сгорела BMW X3

В Лаишевском районе Татарстана около дома 42-летнего заместителя директора одной из строительных компаний РТ сегодня ночью сгорел девятилетний BMW X3, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре около дома в селе Усады на улице Счастливая поступило в 1:03, прибывшие пожарные полностью потушили пожар в 1:17.

- В результате пожара сгорела задняя часть иномарки, выясняются причины возгорания, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о необходимости в возбуждении уголовного дела.