Подробности ДТП с пятью погибшими под Казанью: виновный водитель был лишен прав

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Стали известны подробности столкновения трех авто в Верхнеуслонском районе Татарстана, где погибли пять человек, в том числе младенец, выяснилось, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Предварительно, ДТП произошло следующим образом - на 37 км дороги "Казань-Ульяновск" 63-летний водитель Peugeot 4007 из Казани на встречной полосе движения коснулся боком Ford Focus, после чего врезался в "Ладу Приора". В результате ДТП погибли 5-месячная девочка-пассажирка Ford Focus, 24-летняя девушка и 44-летний водитель "Лады Приоры", водитель и 43-летний пассажир Peugeot, - рассказали ProKazan.ru.

Еще пять человек, среди которых два девочки 7 и 5 лет, были госпитализированы с различными травмами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.