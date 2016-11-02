На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись два автомобиля: пострадал 5-летний ребенок

Сегодня на 19-м километре автодороги Верхнее Алькеево – Кузнечиха произошло ДТП — там столкнулись два легковых автомобиля, в результате которого пострадали женщина и ее 5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что водитель «Жигулей» 99-й модели, совершая маневр, столкнулся лоб в лоб с двигавшейся во встречном направлении «Ладой» 10-й модели.

- В результате столкновения пострадали 5-летний ребенок и его мать. Они доставлены в Базарноматакскую ЦРБ, - сообщили в ведомстве.