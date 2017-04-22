В Татарстане два парня на «Ладе» погибли, врезавшись в Porsche Cayenne

В Менделеевском районе Татарстана накануне ночью в ДТП с Porsche Cayenne из Ямало-Ненецкого автономного округа погибли два парня 23 и 24 лет, сообщения появились накануне в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 23 апреля в 2:15 24-летний водитель "Лады" 99-й модели в условиях дождя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Porsche Cayenne.

- В результате ДТП погиб водитель "Лады" и его 23-летний пассажир погибли на месте происшествия, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Porsche не пострадал, - рассказали ProKazan.ru.