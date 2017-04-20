В Татарстане вновь разрешили ездить автобусам по трассам

В Татарстане междугородним автобусам разрешили ездить по трассам, напомним, накануне в Татарстане прошел сильный ледяной дождь, в результате ГИБДД ввела ограничения для движения автобусов и грузовых автомобилей по федеральным и региональным дорогам Татарстана.

- Благодаря ограничению движения грузового транспорта с 19.00 20 апреля до 8.10 21 апреля дорожно-транспортные происшествия на федеральных и региональных трассах не зафиксированы. Возобновлено движение автобусов, обсуживающих регулярные межмуниципальные маршруты. На рейсы в системе мониторинга утором выехали 108 автобусов, – цитирует "Татар Информ" сообщение представителя Миндортранса РТ.

Отмечается, что задержек рейсов из-за сложных метеоусловий в аэропортах "Казань", "Бегишево" и "Бугульма" не было.

Всего в Татарстане дороги очищали 143 единицы техники, было использовано 2247 т противогололедных материалов.