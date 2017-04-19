Запросы мэрии Казани на дорожную разметку уменьшились на 100 миллионов рублей

В этом году город не останется без разметки, однако финансирование уменьшилось почти на треть

В этом году на нанесение дорожных разметок будет потрачено чуть более 200 млн. рублей. Об этом порталу ProKazan.ru рассказали в Министерстве финансов РТ.

- По сводной смете Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в текущем году предусмотрены средства на нанесение горизонтальной дорожной разметки в Казани в сумме 193,2 млн. рублей, - рассказали в Минфине РТ. - Кроме этого в рамках программ «Обеспечения общественного порядка и противодействие преступности» на выполнение работ по нанесению дорожной разметки дополнительно предусмотрено 10 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом, когда правительство РТ отказывалось финансировать дорожные разметки в городе, необходимая сумма стала меньше почти на 100 млн., вернувшись к планке 2015-го года. В 2016 году на эти же цели требовалось 289 млн. По законодательству нанесение дорожной разметки является расходами местного уровня, тогда как исполком понадеялся дополнительное финансирование, в результате чего полностью город покрылся разметкой лишь к осени.

В этом году финансированием работ по нанесению дорожной разметки, полностью занимается Минфин. По словам начальника управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений “Главтатдортранс” Артема Трофименко в ближайшие две недели пройдут торги на проведение работ.

- Как только будут проведены торги и установится хорошая погода, начнутся работы, - сказал он.

ФАР РТ: "Нанесут не везде"

Председатель федерации автовладельцев в Татарстане Рамиль Хайруллин предположил, что отсутствие проблем в этом году связано с предстоящим Кубком Конфедераций. А существенное уменьшение суммы связано с тем, что разметка будет нанесена не по всему городу.

- Скорее всего, охватят 100 процентов там, где проложены маршруты на период Кубка,а остальные по остаточному принципу, - считает Рамиль Хайруллин. - Улица, по которой маршрут не проложен, может остаться и без разметки. Хотя комиссия по безопасности дорожного движения и обязывает наносить везде, но решения комиссии не всегда исполняют на 100%. Главная отговорка - нехватка средств.