Житель Зеленодольска погиб в утонувшей в озере «Ладе» вместе с двумя пассажирками

В Волжске (Марий Эл) накануне рано утром 23-летний водитель "Лады" 10-й модели из Зеленодольска погиб в ДТП вместе с двумя пассажирками - женщинами 27 и 30 лет, при этом младшая из них была на 7-8 месяце беременности. Об этом сообщили в региональном МВД, ряд подробностей сообщили пользователи соцсетей.

Происшествие случилось около 4 часов утра, водитель авто, предварительно, не справился с управлением и съехал в природный водоем.

В утонувшем автомобиле погибли все находившиеся в нем люди.

МВД ведет расследование случившегося.