СМИ: российским мотоциклистам хотят разрешить ездить между рядами

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать изменения в Правила дорожного движения

Мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на российских дорогах перед автомобилистами. Как сегодня пишет "Коммерсант", для водителей мотоциклов могут сделать отдельную стоп-линию на перекрестках, а также разрешить ездить между рядами.

Соответствующие коррективы могут быть внесены в Правила дорожного движения (ПДД). Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы их проработать.

Протестировать нововведения предлагают на дорогах Москвы. Так, в российской столице должен пройти эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3–5 м — для мотоциклистов.

Как пояснил автор идеи, глава экспертного центра "Probok.net" Александр Шумский, сейчас на перекрестках мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами.

- Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно, - отметил он.

Также власти надеются внести ясность в вопрос езды мотоциклистов между рядами. Действующие ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают этого делать.

Напомним, в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому водителям мотоциклов и мопедов со стажем меньше двух лет запрещается перевозить пассажиров, крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы и буксировать транспортные средства, сообщают "Известия".