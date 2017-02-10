Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли два человека

В минувшую пятницу на 749-ом километре трассы М7 «Москва-Уфа» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ, передает ufa1.ru.

Авария произошла около восьми часов вечера.

- Около села Большое Ходяшево в Зеленодольском районе 30-летний водитель за рулем фуры ДАВ с госномерами Башкирии превысил скорость, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с московским грузовиком МАН, нагруженный пивом, - говорится в сообщении.

После столкновения ДАВ ударил «пятнадцатую» с госномерами Нижегородской области, которой управлял 25-летний водитель.

В результате ДТП загорелись обе фуры, а их водители погибли на месте. Водитель ВАЗа был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.