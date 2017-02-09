Под Казанью по дороге в аэропорт произошло крупное ДТП: столкнулись три автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана по дороге в аэропорт произошло ДТП с участием трех автомобилей «Ниссан», «Шевроле» и «Хендэ». Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- Авария произошла в 8.31 около села Миннибаево. Пострадавших нет, - сказали в МЧС.

По словам очевидцев, одну из иномарок занесло и выкинуло на полосу встречного движения.

- Девушка по трассе в аэропорт на снежной дороге торопилась и всех обгоняла. Ее занесло на встречку, - пишут очевидцы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.