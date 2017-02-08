Под Казанью погибла 25-летняя девушка на «Ладе», столкнувшись на трассе с KIA

Сегодня утром под Казанью около поселка Званка в ДТП погибла 25-летняя девушка на "Ладе Калина", которая столкнулась с KIA Sorento. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Лобовое столкновение автомобилей произошло в 10:20, девушка-водитель отечественного авто скончалась на месте происшествия. Также в аварии пострадала 55-летняя пассажирка иномарки, с переломом ключицы ее госпитализировали в РКБ.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, что серьезное ДТП произошло и в Самаре - там водитель Fiat не справился с управлением, после чего иномарка пробила ограждения моста через реку Татьянка и рухнула на лед. Машина приземлилась на крышу, передает ProGorodSamara.ru.