Hyundai показал обновленный седан Solaris для России

В Москве состоялась официальная презентация нового поколения модели Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба компании.

Линейка силовых агрегатов Solaris включает два новых мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются теперь только 6-ступенчатой механической коробкой или «автоматом». Модель получила новую систему курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а также шесть подушек безопасности в качестве дополнительной опции.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, после смены поколения Solaris может быть оснащен подогревом всех кресел и лобового стекла.

ProUfu.ru отмечает, что Hyundai Solaris вырос в габаритах: колесная база составляет 2660 мм, длина — 4380 мм, ширина — 1728 мм и высота — 1460 мм.

На российском рынке новый Solaris будет представлен в комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Продажи новинки стартуют в феврале 2017 года.