В Татарстане на трассе столкнулись легковушка и микроавтобус: пострадали семь человек

Накануне днем в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП. На 47 километре автодороги Казань-Оренбург столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали семь человек, в частности двое детей.

- Один ребенок в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести были доставлены в ДРКБ. 3 человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в РКБ, одна пострадавшая в удовлетворительном состоянии была направлена на амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В настоящее время выясняют обстоятельства ДТП.