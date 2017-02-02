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Под Казанью на трассе столкнулись четыре грузовика: появилось видео

Под Казанью на трассе столкнулись четыре грузовика: появилось видео
16+
Фото: "Татар-Информ"

Сегодня в Верхнеуслонском районе на трассе столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, передает «Татар-информ».

ДТП произошло на 759 километре трассы М7 возле деревни Гаврилково. Как сообщают очевидцы, из-за аварии на данном участке образовалась пробка.

- Фуры двигались по трассе колонной. В какой-то момент водитель грузовика «Мерседес» с номерами Московской области пренебрег дистанцией и врезался в движущийся впереди него грузовик «КАМАЗ». После этого в столкнувшиеся автомобили въехали один за другим грузовики «Вольво» и «Сузуки», - рассказали в МЧС.

В результате ДТП кабину «Мерседеса» смяло и водитель оказался зажат искореженными конструкциями. Прибывшие на место спасатели оказали мужчине первую помощь.

- С открытым переломом правой ноги его госпитализировали в 12-ую городскую больницу Казани, - говорится в сообщении. 

Люция Кашапова, 02.02.2017, 16:17
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2017, 16:29
профессиАнал
7
0
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Дюма02 февраля 2017, 16:34
Показал всем Мерседес
Что такое тестомес
Он в КАМАЗ, КАМАЗ в СУЗУКИ
Москвичи так ездят....
5
5
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
профессиАнал
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Ты видел как это было?А я видел!
Дам голый лёд,легковые не могли ни остановиться,ни тронуться,шлифовали.Если дорожники вовремя не сыпят,а чайники вылетают со второстепенной прямо перед тобой,то поверь что на льду 35 тонн не остановить сразу.От Нижнего кругом ДТП с трупами сегодня.
4
8
Согласны с автором?
Зл02 февраля 2017, 16:56
Если въехали в КАМАЗ, почему у него морда разбита?
1
1
Согласны с автором?
03702 февраля 2017, 17:24
Главное что в этом ДТП все живы!Железо-это дело наживное.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Ты видел как это было?А я видел!
Дам голый лёд,легковые не могли ни остановиться,ни тронуться,шлифовали.Если дорожники вовремя не сыпят,а чайники вылетают со второстепенной прямо перед тобой,то поверь что на льду 35 тонн не остановить сразу.От Нижнего кругом ДТП с трупами сегодня.
Развернуть
Дистанцию в 100 метров держать надо. Если бы он легкового впечатал, я бы поверил про то что кто-то влез, но он влетел в грузового, поэтому засунь себе рассказы про свои 35 тонн куда подальше, соблюдай скорость и дистанцию согласно дорожным условий.
6
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Дистанцию в 100 метров держать надо. Если бы он легкового впечатал, я бы поверил про то что кто-то влез, но он влетел в грузового, поэтому засунь себе рассказы про свои 35 тонн куда подальше, соблюдай скорость и дистанцию согласно дорожным условий.
Развернуть
Ты не учи меня как и что.Там подъем с поворотом был,и за него не видно колейки было.Вот и пошло домино,потому что до этого срезала легковая перед фурой.Какие сто метров?Ты сам то держишь сто метров дистанцию?
За день пять аварий видел с фурами,и везде виноваты легковые были,выходили на встречку.
Так что себе засунь поглубже.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Дистанцию в 100 метров держать надо. Если бы он легкового впечатал, я бы поверил про то что кто-то влез, но он влетел в грузового, поэтому засунь себе рассказы про свои 35 тонн куда подальше, соблюдай скорость и дистанцию согласно дорожным условий.
Развернуть
Пиз....ц ты умный эксперт диванный. Если бы ты там был -дай бог тебе уцелеть. А так сидишь перед компом , жрешь,пьешь то что перевозят эти самые фуры и выкобениваешся. Успокойся и спокойно читай новости. А водилам фур ЗДОРОВЬЯ.
5
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
профессиАнал
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Почем дыра
2
0
Согласны с автором?
ната02 февраля 2017, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Пиз....ц ты умный эксперт диванный. Если бы ты там был -дай бог тебе уцелеть. А так сидишь перед компом , жрешь,пьешь то что перевозят эти самые фуры и выкобениваешся. Успокойся и спокойно читай новости. А водилам фур ЗДОРОВЬЯ.
Развернуть
Спасибо вам что Вы заступаетесь за водителя,это мой муж и он водитель профессионал,с большим стажем и что произошло с ним еще не кто не знает он в больнице,и как говорят что Москвичи так все ездят то он не Москвич,а там работает и не обливайте его грязью у вас у каждого есть семья и дети,я блогадарю бога что он жив ....
Лучший комментарий
2
21
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо вам что Вы заступаетесь за водителя,это мой муж и он водитель профессионал,с большим стажем и что произошло с ним еще не кто не знает он в больнице,и как говорят что Москвичи так все ездят то он не Москвич,а там работает и не обливайте его грязью у вас у каждого есть семья и дети,я блогадарю бога что он жив ....
Развернуть
Не переживай , всё нормально будет с ним!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Пиз....ц ты умный эксперт диванный. Если бы ты там был -дай бог тебе уцелеть. А так сидишь перед компом , жрешь,пьешь то что перевозят эти самые фуры и выкобениваешся. Успокойся и спокойно читай новости. А водилам фур ЗДОРОВЬЯ.
Развернуть
Я в трех машинах сзади стоял если что.Завтра регик сниму с фуры,и посмотришь как это было!
А за пожелание здоровья,спасибо!
0
0
Согласны с автором?
ната02 февраля 2017, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Не переживай , всё нормально будет с ним!
Развернуть
Спасибо
0
0
Согласны с автором?
ната02 февраля 2017, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
Я в трех машинах сзади стоял если что.Завтра регик сниму с фуры,и посмотришь как это было!
А за пожелание здоровья,спасибо!
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У кого нибудь есть кокое либо видио аварии пожалуйста напишите,кто есть свидетели дтп, напишите телефоны,или свяжитесь со мной,я жена одного из водителя,и мне нужна любая информация...
0
0
Согласны с автором?
ната02 февраля 2017, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
Я в трех машинах сзади стоял если что.Завтра регик сниму с фуры,и посмотришь как это было!
А за пожелание здоровья,спасибо!
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Мой телефон 8 9190155966
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