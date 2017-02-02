Под Казанью на трассе столкнулись четыре грузовика: появилось видео

Сегодня в Верхнеуслонском районе на трассе столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, передает «Татар-информ».

ДТП произошло на 759 километре трассы М7 возле деревни Гаврилково. Как сообщают очевидцы, из-за аварии на данном участке образовалась пробка.

- Фуры двигались по трассе колонной. В какой-то момент водитель грузовика «Мерседес» с номерами Московской области пренебрег дистанцией и врезался в движущийся впереди него грузовик «КАМАЗ». После этого в столкнувшиеся автомобили въехали один за другим грузовики «Вольво» и «Сузуки», - рассказали в МЧС.

В результате ДТП кабину «Мерседеса» смяло и водитель оказался зажат искореженными конструкциями. Прибывшие на место спасатели оказали мужчине первую помощь.

- С открытым переломом правой ноги его госпитализировали в 12-ую городскую больницу Казани, - говорится в сообщении.