Около Московского рынка трамвай вытащил застрявшую на рельсах «Ладу Ларгус»

В Казани в минувшую пятницу около Московского рынка трамвай вытащил "Ладу Ларгус" с московскими номерами, которая застряла на рельсах, видеозапись спасения появилась в соцсетях.

- Это случилось днем в пятницу, 27 января, около перекрестка улиц Энергетиков-Ш.Усманова. Машинист трамвая помог вытащить застрявшего бедолагу, из-за которого не могли проехать трамваи, - сообщил очевидец.