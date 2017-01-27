На выезде из Высокой Горы «Лада» насмерть сбила оператора АЗС, которая перебегала дорогу

Под Казанью на выезде из Высокой Горы напротив АЗС "Автодорстрой" водитель "Лады" четырнадцатой модели сбил оператора автозаправочной станции. Все произошло накануне, 27 января, около 7.15 утра.

Как сообщает издание "Байрак", сотрудница перебегала дорогу после смены, чтобы сесть на автобус и поехать домой после тяжелой рабочей смены, однако добежать на него ей, к сожалению, не удалось.

По информации ГИБДД РТ, по предварительным данным, водитель 1991 года рождения нарушил ПДД, не выбрав безопасную скорость.