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На выезде из Высокой Горы «Лада» насмерть сбила оператора АЗС, которая перебегала дорогу

На выезде из Высокой Горы "Лада" насмерть сбила оператора АЗС, которая перебегала дорогу
16+

Под Казанью на выезде из Высокой Горы напротив АЗС "Автодорстрой" водитель "Лады" четырнадцатой модели сбил оператора автозаправочной станции. Все произошло накануне, 27 января, около 7.15 утра.

Как сообщает издание "Байрак", сотрудница перебегала дорогу после смены, чтобы сесть на автобус и поехать домой после тяжелой рабочей смены, однако добежать на него ей, к сожалению, не удалось.

По информации ГИБДД РТ, по предварительным данным, водитель 1991 года рождения нарушил ПДД, не выбрав безопасную скорость. 

ProKazan.ru, 28.01.2017, 11:10
Тэги: ДТП
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Комментарии

1328 января 2017, 11:51
вот так всегда пешеход перебегал в неположенном месте а виноват водитель!!!
0
4
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Горожанин28 января 2017, 12:00
Да уж.... А какая безопасная скорость автотранспорта , для перебегающего пешехода вне установленного места для перехода дороги ? 0 км/ч? Пешеходам ''привили '' разрешение, бросаться под автотранспорт, не убеждаюсь.в безопасности своего действия. Ведь это должно быть основным действием, для сохранения жизни и судьбы водителя.И это постепенно.переходит в необдуианные действия на участках дороги где нет ''зебры ''. Не правильное в корне выбранное направление, которое не равняет участников по ПДД.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2017, 12:02
Причем тут скорость, когда шкура бежала в неположенном месте?!
1
1
Согласны с автором?
Уху евший28 января 2017, 12:03
Успела. B-|
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2017, 12:10
многие так бегают ничего вокруг себя не видя ,в основном старшее поколение,увидя нужный автобус или троллейбус,
0
3
Согласны с автором?
Хаха28 января 2017, 12:17
Водитель был пьян... Сказали очевидцы
2
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2017, 12:24
Самоубийство общественно опасным способом
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2017, 12:25
Штрафы нужно повышать, в том числе за заезд на тротуар, неположенное для движения автомобилей место и создание преград пешеходам. Тыс 10 сделать для начала.
1
0
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