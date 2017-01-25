В Татарстане водитель бензовоза погиб, врезавшись в ехавший впереди «Камаз»

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Дрожжановском районе Татарстана накануне вечером случилось смертельное ДТП - 58-летний водитель бензовоза Scania погиб, врезавшись в ехавший впереди "Камаз". Об этом сообщили в ГИБДД РТ.

Водители грузовиков двигались по автодороге Цивильск – Ульяновск, в 22:20 на 129 км водитель бензовоза из Владимирской области, нарушив ПДД и не сумев соблюсти дистанцию, на высокой скорости врезался в ехавший впереди "Камаз" из Дагестана.

- Водитель бензовоза скончался на месте происшествия. 30-летний водитель "Камаза" в аварии не пострадал, - сообщили в ГИБДД.

Идет расследование.

Отметим, накануне вечером также произошло серьезное ДТП в Самаре - на проспекте Кирова тепловоз протаранил «двенадцатую». После столкновения тепловоз протащил легковое авто несколько метров, сообщает ProGorodSamara.ru.