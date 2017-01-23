В Татарстане облили и сожгли автомобили оператора дорожных камер и его сына

В Бугульминском районе в поселке Березовка сегодня ночью сожгли два автомобиля, принадлежащие 50-летнему старшему оператору ООО "Ветераны ГАИ", которое занимается размещением и обслуживанием дорожных камер, и его 23-летнему сыну. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о происшествии на улице Лесная поступило сегодня в 00:09. Площадь пожара составила 5 кв. метров, полностью пожар потушили в 00:26.

- Поджог, предварительно, произошел в 23:40. В результате были сожжены автомобили ВАЗ-2114 и Chevrolet Lacetti. С места происшествия были изъяты бутылка с остатками легковоспламеняющейся жидкости и спички, - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".