В правительстве России одобрили увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода на переходе. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Одобренный законопроект предлагает взимать штраф от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей с водителей за нарушение статьи 12.18 КоАП (непредоставление преимущества при движении).

- Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, - отметили в кабмине.

Увеличить размер штрафа предложило МВД после поручения президента РФ Владимира Путина. По их статистике, количество происшествий на пешеходных переходах в 2015 году увеличилось до 19,7 тысяч инцидентов, в них погибли более тысячи человек.

В настоящий момент штраф за отказ пропустить пешехода или велосипедиста составляет 1,5 тысячи рублей.