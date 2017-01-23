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В правительстве России одобрили увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода

В правительстве России одобрили увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода
16+
Фото: ProKazan

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода на переходе. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Одобренный законопроект предлагает взимать штраф от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей с водителей за нарушение статьи 12.18 КоАП (непредоставление преимущества при движении).

- Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, - отметили в кабмине.

Увеличить размер штрафа предложило МВД после поручения президента РФ Владимира Путина. По их статистике, количество происшествий на пешеходных переходах в 2015 году увеличилось до 19,7 тысяч инцидентов, в них погибли более тысячи человек.

В настоящий момент штраф за отказ пропустить пешехода или велосипедиста составляет 1,5 тысячи рублей.

Н. Вильданов, 24.01.2017, 08:41
Тэги: Деньги, Дороги
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Комментарии

Анатолий24 января 2017, 08:47
А увеличение штрафа за переход проезжей части в неположенном месте планируется? А как быть с горе-пешеходами в капюшонах и нашниках?
Лучший комментарий
2
28
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Анатолий24 января 2017, 08:47
Наушниках, извиняюсь))
0
0
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Илья24 января 2017, 08:53
[***]
0
0
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Горожанин24 января 2017, 08:58
Штрафы ,штрафы и штрафы!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2017, 08:58
В ответ на комментарий пользователя
А увеличение штрафа за переход проезжей части в неположенном месте планируется? А как быть с горе-пешеходами в капюшонах и нашниках?
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А это путинский режим,режим штрафников
1
3
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я24 января 2017, 09:10
Увеличивают, потому что штрафники оплачивают свои штрафы в течении 20 дней -50%, у них не пополняется копилка.
0
3
Согласны с автором?
124 января 2017, 09:34
Еще бы контроль за переходами наладили. Ведь пропускают только там, где рядом стоят посты гибдд. В остальных случаях водители чувствуют свою полную безнаказанность и спокойно едут. А прямо по людям. Пох. было бы здорово оснастить переходы видеокамерами. Что бы водители знали, что их найдут...
2
0
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Горожанин24 января 2017, 09:48
Отличная новость, я за всеобщее ужесточение ответсвенности..
3
0
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Горожанин24 января 2017, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
А увеличение штрафа за переход проезжей части в неположенном месте планируется? А как быть с горе-пешеходами в капюшонах и нашниках?
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толик - ты даун и права у тебя отобрать надо. Автомобиль - источник повышенной опасности и ответственность намнооого выше.
Пример - в эту субботу меня на кул-гали чуть не переехала какая то престарелая б...дь на бежевом паркетнике 559ВР. Я видел это авто издалека, пропустил бы, но он просто стоял у выезда на главную дорогу. Шел я по тротуару, почти прошел перед автомобилем... и он тронулся, причем быстро, я еле отскочил и увидел в окне старую шл..ху орущую на меня. Я в шоке - поскользнулся и совершенно случайно ;-) изо всех сил задеваю ногой по заднему крылу. Дура встала, с переднего пассажирского вылез какой от очкастый мудень. На мое предложение вызвать дпс сели и уехали. Если бы не затор, который они начали создавать, я бы их не отпустил - колеса изрезал....
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