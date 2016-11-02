В РТ по дорогое в Боровое Матюшино произошло смертельное ДТП

Под Казанью два автомобиля столкнулись на трассе, ведущей к Боровому Матюшино. Как сообщают очевидцы в соцсетях, обе машины получили сильные повреждения и, возможно, есть погибшие.

На видеозаписи, присланной в редакцию портала ProKazan.ru, видно, что столкнулись две иномарки Chevrolet и Volkswagen. От удара автомобили получили серьезные повреждения. Также в видеозаписи заметно тело женщины, которое лежит на дороге рядом с иномаркой вишневого цвета.

На месте в момент аварии, произошедшей накануне вечером, работали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба МЧС России по РТ, сообщение о ДТП поступило в 6 часов вечера, точное место столкновения — 7-й километр автодороги Усады — Матюшино.