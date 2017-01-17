В Казани изобрели парковку-карусель на 10 автомобилей

Корреспондент ProKazan.ru оценил, как работает необычная конструкция

Казанские инженеры построили уникальную для Казани многоуровневую парковку на 10 автомобилей. Многоуровневая конструкция может решить проблему нехватки парковки, ведь по площади она займет не более двух машино-мест. ProKazan.ru увидел конструкцию и оценил ее работу.

Единственная в Казани парковка-карусель построена на 10 автомобилей и установлена на улице Рахимова. Многоэтажная конструкция установлена на крепком фундаменте. Максим уверяет, ничего не покосится, не рухнет и не скатится на голову.

- Вот я машину поставил и нажал, - показывает нам работу парковки менеджер по продажам Максим. - Если кому-то надо поставить машину, я поднимаю свою и опускается следующее свободное место. Подготовить площадку можно всего за минуту.

Максим рассказывает, что над проектом трудились примерно год, а сам проект был позаимствован из других стран.

- Такая практика есть в восточных странах, где мало места, - продолжает Максим. Правда здесь мы используем другие материалы, все это должно выдерживать наши суровые зимы. Заметьте, стояли сильные морозы, но мы продолжаем парковаться, сами ей пользуемся.

Конструкция больше напоминает карусель, да и работает она по этому же принципу. Сейчас парковка настроена на “ручной режим”, хотя как она будет работать в деле, зависит от пожеланий владельцев. Возможно каждый автовладелец будет иметь номер места, вводя который можно будет привести механизм в движение. Удовольствие стоит примерно 4,5-5 млн рублей. Конечно, использовать ее скорее будут предприниматели, ведь проект вполне может действовать как коммерческий.

Проект действительно может стать хорошей альтернативой бесконечной нехватке парковочных мест во дворах. Однако, многие забеспокоились о том, что железная конструкция может испортить ландшафт. Пока же заказов на дальнейшее изготовление подобных конструкций нет ни от предпринимателей, ни от города.