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В Казани изобрели парковку-карусель на 10 автомобилей

В Казани изобрели парковку-карусель на 10 автомобилей
16+
Фото: Ольга Плешкова
Корреспондент ProKazan.ru оценил, как работает необычная конструкция

Казанские инженеры построили уникальную для Казани многоуровневую парковку на 10 автомобилей. Многоуровневая конструкция может решить проблему нехватки парковки, ведь по площади она займет не более двух машино-мест. ProKazan.ru увидел конструкцию и оценил ее работу.

Единственная в Казани парковка-карусель построена на 10 автомобилей и установлена на улице Рахимова. Многоэтажная конструкция установлена на крепком фундаменте. Максим уверяет, ничего не покосится, не рухнет и не скатится на голову.

- Вот я машину поставил и нажал, - показывает нам работу парковки менеджер по продажам Максим. - Если кому-то надо поставить машину, я поднимаю свою и опускается следующее свободное место. Подготовить площадку можно всего за минуту.

Максим рассказывает, что над проектом трудились примерно год, а сам проект был позаимствован из других стран.

- Такая практика есть в восточных странах, где мало места, - продолжает Максим. Правда здесь мы используем другие материалы, все это должно выдерживать наши суровые зимы. Заметьте, стояли сильные морозы, но мы продолжаем парковаться, сами ей пользуемся.

Конструкция больше напоминает карусель, да и работает она по этому же принципу. Сейчас парковка настроена на “ручной режим”, хотя как она будет работать в деле, зависит от пожеланий владельцев. Возможно каждый автовладелец будет иметь номер места, вводя который можно будет привести механизм в движение. Удовольствие стоит примерно 4,5-5 млн рублей. Конечно, использовать ее скорее будут предприниматели, ведь проект вполне может действовать как коммерческий.

Проект действительно может стать хорошей альтернативой бесконечной нехватке парковочных мест во дворах. Однако, многие забеспокоились о том, что железная конструкция может испортить ландшафт. Пока же заказов на дальнейшее изготовление подобных конструкций нет ни от предпринимателей, ни от города.

Ольга Плешкова, 18.01.2017, 20:00
Тэги: Авторынок
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Комментарии

Горожанин18 января 2017, 20:09
Хорошая вещь сколько мест освободит. Нужно брать на вооружение
1
6
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American18 января 2017, 20:14
Идиотская конструкция, металл лопнет на морозе, все машины побьются, еще и раздавит кого-то. И кто будет инспекции периодические делать например, на усталость металла? Дорого и не целесообразно. Все равно, что вертикально машины складировать идея.
4
2
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American18 января 2017, 20:17
Еще если ураганный ветер будет, как в последнее время, прямо сверху все и скинет, интересно будет, еще если электричество вырубится, или тупо механизм заклинит.
1
1
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Горожанин18 января 2017, 20:23
направление мыслей правильное!
0
3
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Горожанин18 января 2017, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Хорошая вещь сколько мест освободит. Нужно брать на вооружение
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такой принципп парковки существует. кроме инж.решения проблемы нужен комплексный подход, в т.ч. обеспечение различных уровней безопасности.
0
1
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Горожанин18 января 2017, 20:31
че только не придумают ради того чтоб деньги брать
0
0
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Горожанин18 января 2017, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Еще если ураганный ветер будет, как в последнее время, прямо сверху все и скинет, интересно будет, еще если электричество вырубится, или тупо механизм заклинит.
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Такие "изобретения" в основном ставятся между зданий, где нет особо сильного ветра. Больше вероятности, что от ветра дерево упадёт и повредит машину.
0
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Горожанин18 января 2017, 20:51
Лучше в форме колеса обозрения в каждом дворе
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