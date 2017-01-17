В Мамадыше грузовик протаранил набережную и упал в реку

В Мамадыше около часа назад "Камаз" протаранил ограждение набережной и частично скатился в реку, об этом сообщает местное издание "Нократ".

Предварительно, водитель ехал по улице Ленина, в какой-то момент он нажал на тормоза, машина заглохла и покатилась вниз. Пробив ограждение, грузовик упал в реку.

Водитель серьезных травм не получил.