В Казани мальчик вышел из церкви и попал под авто: его протащило под бампером 10 метров

В Казани на улице Лаврентьева 6-летнего мальчика, который выбежал из церкви после воскресной службы, сбила "Лада" - машина протащила ребенка под бампером около 10 метров. Об этом сообщает телеканал "Эфир", происшествие случилось накануне.

Предварительно, мальчик пришел в церковь вместе с семьей, уже после окончания службы, он, не дожидаясь родителей, выбежал на дорогу, где в это время ехала "Лада". Водитель авто не смог сразу остановиться и протащил мальчика по дороге около 10 метров, ребенок оказался зажатым под бампером.

Сотрудники "скорой" госпитализировали ребенка, у него диагностировали ушибы и травмы головы.

Отмечается, что на этом участке дороге знаков, ограничивающих скоростной режим, нет.