В Альметьевске появятся дорожные знаки с информацией о дате уборки снега

В Альметьевске власти установят дополнительные знаки на дорогах, где будет указана дата и время снегоуборочных работ. Об этом сообщили в городском управлении автомобильных дорог, информирует пресс-служба Альметьевского района.

Знаки, которые будут устанавливать в местах парковки, предназначены для того, чтобы водители на время отогнали в другое место свои припаркованные машины, мешающие проезду спецтехники и уборке снега.

- Дополнительные знаки будут установлены в местах парковок городских улиц на следующей неделе. Мера необходимая, поэтому, надеюсь, жители нашего города с пониманием отнесутся к данному нововведению в зимний период, – сообщил начальник управления автомобильных дорог города Альберт Халяпов.

Напомним, ранее в Бугульме горожане написали обращение на имя президента России Владимира Путина - они требуют одно из двух: или убрать снег с дорог и тротуаров, или снять мэра города с должности.