В Сети опубликовано видео жуткой аварии в РТ: столкнулись ВАЗ-2114, «ГАЗель» и фура

Накануне, 13 января, около шести часов вечера в Мензелинском районе Татарстана на 1074 км трассы М-7 "Москва-Уфа" столкнулись ВАЗ-2114, "ГАЗель" и фура. На видео, которое было опубликовано в Интернете, видно, то после удара фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

На данный момент точной информации о пострадавших и их состоянии нет. В сводке ГИБДД республики в смертельных ДТП данная авария не числится, это значит, что вчера в результате данной аварии никто не погиб, однако информации о том, в каком состоянии находятся участники аварии сегодня, пока нет. Известно лишь то, что водитель легкового авто получил серьезные травмы.