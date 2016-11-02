Под Казанью водитель Great Wall насмерть сбил пешехода и устроил смертельное ДТП с «Ладой»

В Зеленодольском районе Татарстана накануне вечером произошло смертельное ДТП - 33-летний водитель Great Wall сбил пешехода, после чего врезался в "Ладу" 14-й модели, где погиб водитель. Об этом сегодня сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГИБДД, водитель китайского авто в 18:20 на 3 км автодороги Нурлаты – Агзегитово наехал на 55-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части.

- Затем он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "четырнадцатой", за рулем которой был 22-летний водитель. От полученных травм пешеход и водитель "Лады" скончались на месте, - сообщили в ГИБДД.

Водитель иномарки от госпитализации отказался.

Идет расследование.