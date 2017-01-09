Наверх
Водитель, ставший Дедом Морозом: "Пассажиры танцуют в салоне, чтобы проехать бесплатно"
10:07, сегодня3
Водитель из Альметьевска сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком
10:30, сегодня4
СМИ: стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
10:23, сегодня5
Журналист ProKazan.ru меняет работу: День в службе экспресс-доставки воды
10:02, сегодня1
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
В Казани раскрыли изнасилование около парка Кырлай, совершенное свыше 8 лет назад
09:59, сегодня7
В Татарстане студентка зарезала парня из-за того, что он предпочел другую
09:48, сегодня12
Избитый в драке гражданин Северной Кореи скончался в казанской больнице, не выходя из комы
09:16, сегодня4
Незабываемый Новый год в FUN24
Из Казани открываются новые авиарейсы в Салехард и Пермь
09:02, сегодня1
Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире
09:00, сегодня4
Медведев поручил спасти банк "Пересвет", называемый одним из виновников краха Татфондбанка
08:35, сегодня16
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья
08:11, сегодня27
Сегодня в Казани сохранится морозная погода
06:12, сегодня2
В Казани подорожали льготные проездные билеты
20:22, 09.01.201718
Гендиректор "КамАЗа": организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать нас из гонки
19:59, 09.01.201721
Власти РТ пригрозили наказать компании, обещающие "вытащить" вклады из Татфондбанка
19:40, 09.01.201716
В Казани ожидается до 30 градусов мороза
18:45, 09.01.201710
Временная администрация частично разморозила счета в «ИнтехБанке»
17:32, 09.01.20175
Афиша на неделю 9-15 января: зимние забавы, дискотека 90-х и презентация редких книг
17:20, 09.01.20171
Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас
17:08, 09.01.20177
«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа
16:54, 09.01.201734
Полиция задержала коллектора, который дважды угрожал забросать гранатами 7 горбольницу
16:49, 09.01.201718
ГИСУ РТ вновь уличили в проведении аукциона задним числом
16:05, 09.01.201716
СК о суициде главы службы безопасности в Казани: это случилось после ссоры с подругой
16:05, 09.01.201715
В Поволжье пес несколько дней не отходил от сбитой насмерть подруги
16:00, 09.01.201732
В Татарстане застрелили рысь, забежавшую в одну из деревень
15:36, 09.01.201743
В новогодние праздники татарстанцы устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи
15:20, 09.01.201732
В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов
14:39, 09.01.201717
Стало известно, с какого числа пенсионеры в России начнут получать выплаты в 5 тыс рублей
14:36, 09.01.201717
В Казани в новогоднюю ночь в руках ребенка взорвалась петарда
14:21, 09.01.201713
СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Евровидении» в Киеве‍
14:08, 09.01.201733
В Челнах умерла школьница, которая принимала таблетки для похудения
13:41, 09.01.201719
Красивая Казань: теплые и сказочные фотографии из инстаграмов казанцев
13:28, 09.01.20175
Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ
13:27, 09.01.201711
В Татарстане из продажи изъяли смертельно опасную «незамерзайку»
13:13, 09.01.201729
Глава Минэкономразвития России: в первом полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%
12:53, 09.01.201720
В Казани рабочий в Рождество облил себя керосином и поджег
12:31, 09.01.201714
В Татарстане не стали продлевать школьникам каникулы из-за морозов
11:50, 09.01.201726
ProKazan.ru и газета "Город" приглашают на работу корреспондента
11:37, 09.01.20175
Как банда Дед Морозов грабила в праздники
11:30, 09.01.2017
В Казани мужчина арендовал сноуборды и продал их случайным прохожим
11:26, 09.01.201712
Экс-нападающий "Рубина" Марко Девич приехал на сборы "Ростова" Курбана Бердыева
11:19, 09.01.20177
"Уставшие" в Казани Дед Мороз и Снегурочка стали героями соцсетей
11:00, 09.01.201714
СМИ: концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
10:32, 09.01.201753
В Казани застрелился начальник службы безопасности сети ломбардов
10:30, 09.01.201714
В Казани установили демографический рекорд: в 2016 году родилось 24564 детей
10:05, 09.01.201719
В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах‍
09:28, 09.01.201714
В аэропорту Казани задержали рейс в Москву
09:00, 09.01.20175
В Казани пар из бассейна "Ривьеры" приняли за дым и вызвали пожарных
08:40, 09.01.201711
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года
08:22, 09.01.201742
Сегодня в Казани ждут 32-градусный мороз и небольшой снегопад
06:50, 09.01.20179
В Татарстане жители Бугульмы пожаловались Путину на плохую уборку дорог от снега
17:53, 08.01.201784
Пострадавшие клиенты Татфондбанка хотят выйти с пикетом на площадь Свободы
16:37, 08.01.201756
В Татарстане спасли двоих детей, которые замерзали на вечерней безлюдной трассе
14:55, 08.01.201732
Появились фото с места смертельного ДТП под Уфой, в котором погибла семья из Татарстана
14:28, 08.01.201713
18-летний татарстанский сноубордист стал чемпионом мира
12:57, 08.01.201718
В Казани мужчина украл телефон у посетительницы бара, после того, как вернул ей его
11:58, 08.01.201720
Из-за непогоды в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Дубая
11:02, 08.01.201723
В Татарстане спасли двух рыбаков, которые заблудились посреди Камы в 10 км от берега
10:26, 08.01.201716
В аэропорту Казани прокомментировали скандальное фото, которое разошлось по соцсетям и СМИ
09:13, 08.01.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Водитель из Альметьевска сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком

Водитель из Альметьевска сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком
16+
Фото: Личная страница vk.com; ГУ МЧС России по РБ/фото с места происшествия

В Туймазинском районе Башкирии погиб 32-летний водитель Айрат Ю. из Альметьевска, который сгорел в машине после ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ProUfu.ru.

По данным ГИБДД, накануне около 13 часов на 1298 км трассы М-5 "Урал" водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ. После сильнейшего удара у большегруза свернуло кабину и вынесло его на обочину. Opel от удара загорелся, его водитель погиб в огне.

Сейчас в соцсети волонтеры собирают средства для семьи погибшего водителя. По словам волонтеров, у мужчины остались четверо детей. Двое из них – близнецы, они родились буквально месяц назад.

- Предлагаем помочь семье погибшего материально, кто сколько может. Все полученные средства переведем супруге погибшего, - говорится в сообщении.

ProKazan.ru, 10.01.2017, 10:30
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 января 2017, 10:42
Боженька наказал! Не превышай скорость! Ты не бесмертен! Наверняка была ужасная смерть! Водителю "повезло" если он был без сознания!
3
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 10:52
Не зря немчура не долюбливает Опель и постоянно глумиится над маркой
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
Боженька наказал! Не превышай скорость! Ты не бесмертен! Наверняка была ужасная смерть! Водителю "повезло" если он был без сознания!
Развернуть
Хватит уж бога везде приплетать. За собой следите .
0
0
Согласны с автором?
Люма10 января 2017, 10:58
И ПРЕДНАЧЕРТАН ЖИЗНИ ПУТЬ
С КРОВАВОЙ ТРАССЫ НЕ СВЕРНУТЬ
СУДЬБОЙ ДАВНО ПРЕДРЕШЕНО
СГОРЕТЬ В МОРОЗЕ СУЖДЕНО
С ПУТИ НЕЛЬЗЯ НИКАК СВЕРНУТЬ
СЕДЬ ПРЕДНАЧЕРТАН ЖИЗНИ ПУТЬ
НИКТО НЕ ЗНАЕТ БУДЕТ КАК
ГАДАТЬ НАПРАСНО-ТАМ ЛИШЬ МРАК
1
0
Согласны с автором?
я10 января 2017, 11:05
Терпения и сил супруге и детям.......... соболезнования.
0
0
Согласны с автором?
66610 января 2017, 11:07
Даже если бы автомобиль не загорелся, судя по разбросанным обломкам, он все равно в живых бы не остался !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани