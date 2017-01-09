Водитель из Альметьевска сгорел в своей машине после столкновения с грузовиком

В Туймазинском районе Башкирии погиб 32-летний водитель Айрат Ю. из Альметьевска, который сгорел в машине после ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ProUfu.ru.

По данным ГИБДД, накануне около 13 часов на 1298 км трассы М-5 "Урал" водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ. После сильнейшего удара у большегруза свернуло кабину и вынесло его на обочину. Opel от удара загорелся, его водитель погиб в огне.

Сейчас в соцсети волонтеры собирают средства для семьи погибшего водителя. По словам волонтеров, у мужчины остались четверо детей. Двое из них – близнецы, они родились буквально месяц назад.

- Предлагаем помочь семье погибшего материально, кто сколько может. Все полученные средства переведем супруге погибшего, - говорится в сообщении.