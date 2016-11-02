Федеральные СМИ растиражировали «утку» о новых правилах перевозки детей в автомобилях

"Новые правила" - это всего лишь проект, который даже не выносился на рассмотрение в Госдуму

В воскресенье, 1 января, в федеральных СМИ одна за другой начали появляться новости о новых правилах перевозки детей в машинах. Так, сообщалось, что с 2017 года детей старше семи лет можно перевозить на заднем кресле транспортного средства без специальных кресел.

Вскоре автомобилисты начали писать о штрафах, выписываемых им сотрудниками ГИБДД, которые ничего не знали о "нововведениях".

Выяснилось, что информация оказалась "уткой", и новые правила никто не утверждал. О возможных изменениях пока только говорят. Проект был подготовлен МВД, но даже не выносился на рассмотрение в Госдуму.

Федеральные СМИ - такие, как ВестиFM, Life, "Известия", Мир24, информационное агентство Regnum и многие другие, - растиражировали ложную информацию, подвергнув опасности маленьких детей по всей стране.

- Если правила перевозки детей изменятся, мы обязательно проинформируем об этом, чтобы не было недоразумений, - отметили в ГИБДД по РТ.