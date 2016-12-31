Под Казанью лоб в лоб столкнулись легковые автомобили: пострадали маленькие дети

Очередное ДТП в Татарстане с участием маленьких детей произошло сегодня утром

Сегодня утром, 4 января, на 30-ом километре автодороги Казань – Малмыж произошло столкновение лоб в лоб двух легковых автомобилей - «Лады Приоры» и «КИА». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что в автомобиле «Лада Приора» помимо водителя находились три пассажира - женщина и два ее пятилетних сына. Водитель «КИА» и мать с детьми из "Лады" доставлены бригадой скорой медицинской помощи в казанскую больницу №7.

Сообщается, что мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.