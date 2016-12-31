На трассе в Татарстане водитель на Audi насмерть сбил пешехода

Вечером, 2 января, в Татарстане на девятом километре автодороги Алексеевское – Высокий Колок произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по республике.

Иномарка на большой скорости сбила 42-летнего пешехода, который погиб на месте. Известно, что за рулем автомобиля Audi находился 54-летний водитель, он не выбрал безопасную скорость.

При этом сообщается, что погибший шел прямо по проезжей части дороги в попутном направлении, и при этом не имел на одежде световозвращающих элементов, которые помогли бы автовладельцам разглядеть его.

Травмы пешехода были несовместимы с жизнью. Сейчас ведется расследование происшествия.