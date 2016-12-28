СМИ: погибшая в массовой аварии семья из Татарстана много занималась благотворительностью

В Туймазинском районе Башкортостана в сильнейшем ДТП погибла семья из Татарстана - муж с женой и их 13-летний сын. Сообщается, что погибшая в массовой аварии семья много занималась благотворительностью. Об этом пишет ufa1.ru.

- Они были очень дружной семьей! Несмотря на то, что отец по национальности азербайджанец, а мама русская, они были буквально единым целым. Мальчик был очень талантливым, играл на аккордеоне, а как он танцевал! Мама раньше, лет пять-шесть назад, работала учителем черчения и рисования. Потом оставила работу, чтобы помогать мужу и больше времени проводить с семьей, - рассказала подруга семьи Татьяна К.

По ее словам, они много проводили хороших мероприятий. Вместе с сыном мужчина много занимался благотворительностью.

- Это была не первая их поездка в Башкирию. Потому что жена погибшего была родом из Башкортостана, - добавила Татьяна.

Напомним, массовое ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным ГИБДД, УАЗ, где ехала семья из Татарстана, выехал на встречную полосу движения, в результате произошло столкновение с еще тремя машинами - Chevrolet, Scania и Mitsubishi. УАЗ от силы столкновения разорвало на несколько частей, супружеская пара и их сын погибли от полученных травм.