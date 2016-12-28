ГИБДД перейдет на усиленный режим работы рядом с торговыми центрами

ГИБДД в новогодние праздники перейдет на усиленный режим несения службы. Как сообщили в пресс-службе МВД, главное, на чем будут концентрироваться инспекторы, — подъезды к торговым центрам и в целом места массового скопления людей, передают "Известия".

— В период новогодних праздников особое внимание при патрулировании сотрудниками Госавтоинспекции будет уделяться местам массового скопления людей — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций, — рассказал представитель ведомства.

Напомним, в России в этом году новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.