Семья из Татарстана погибла в жуткой аварии в Башкортостане

В Туймазинском районе Башкортостана в сильнейшем ДТП погибла семья из Татарстана - муж с женой и их 13-летний сын, об этом сообщает ProUfu.ru. Происшествие случилось накануне вечером.

По предварительным данным ГИБДД, УАЗ, где ехала семья из Татарстана, выехал на встречную полосу движения, в результате произошло столкновение с еще тремя машинами - Chevrolet, Scania и Mitsubishi.

УАЗ от силы столкновения разорвало на несколько частей, супружеская пара и их сын погибли от полученных травм.

Обстоятельства происшествия уточняются.