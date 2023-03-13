Красивая свадьба в 2023 году - задача не из простых: скопившиеся санкции, нестабильный курс доллара и закрывшиеся магазины. Но, как мы знаем, - любовь спасет мир!

Редакция ProKazan.ru ежегодно запускает проект, который помогает тысячам пар Казани организовать свадьбу мечты! В 2023 году мы не стали нарушать традицию и собрали в одном месте проверенные организации: от ведущих и декораторов до загородных домов и салонов красоты. Мы связались с владельцами организаций, чтобы узнать о трендах этого года, собрать как можно больше фото и узнать о секретных акциях.

Осталось только выбрать: что будем подбирать?