Все проще, чем вам кажется: как казанцы будут праздновать свадьбы в 2023 году

Красивая свадьба в 2023 году - задача не из простых: скопившиеся санкции, нестабильный курс доллара и закрывшиеся магазины. Но, как мы знаем, - любовь спасет мир!


Редакция ProKazan.ru ежегодно запускает проект, который помогает тысячам пар Казани организовать свадьбу мечты! В 2023 году мы не стали нарушать традицию и собрали в одном месте проверенные организации: от ведущих и декораторов до загородных домов и салонов красоты. Мы связались с владельцами организаций, чтобы узнать о трендах этого года, собрать как можно больше фото и узнать о секретных акциях.


Осталось только выбрать: что будем подбирать?

Свадебные тренды
Образ жениха
Несмотря на тренд к усложненным образам невесты, мужчинам рекомендуют выбирать более минималистичный образ
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Банкетные залы
Камерные свадьбы или свадьбы на свежем воздухе набирают все большую популярность
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Цветы и декор
Небольшие лаконичные букеты придают образу изящную простоту, подчеркивая красоту невесты.
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Организация мероприятий
Минимум конкурсов — больше общения
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Образ жениха

Громом и молнией ZEUS спустился с Олимпа для выполнения одной лишь цели - своей миссией небесный бог считал преображение. Он хотел сделать казанцев счастливыми, а их стрижки — красивыми.

Барбершоп «ZEUS» — мужское пространство, в котором стригут только девушки. Здесь предлагают услуги по уходу за волосами, стильные стрижки и бритье бороды. Также есть spa-комплекс «ОЛИМП» и массаж головы. Уютная и дружелюбная атмосфера, напитки на любой вкус.

На данный момент действует 4 филиала по городу Казань:
  • ул. Николая Ершова 56,
  • ул. Фатыха Амирхана 51Г,
  • ул. Баки Урмане 1,
  • ул. Юлиуса Фучика 145А
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Банкетные залы

Свадьба в Лофте — Тренд сезона или арендовать шатер на берегу озера

Как совместить в себе стиль, красоту, оригинальность и доступность? Отличным решением является аренда лофта! Это стильные современные пространства, где будете только вы и ваши гости, где можно еду и напитки с собой или заказать готовую, где можно танцевать и веселиться в любое время суток, где можно разместить от 5 до 150 человек и более!

tusavisa.ru - бесплатный сервис по поиску и бронированию локаций для мероприятий, на сайте представлены подборки лучших локаций в Казани с фото, ценами и описанием. Помогут подобрать и ответить по свободности за 15 минут.
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Ресторан средиземноморской кухни “Бурбон”, расположен в самом центре Казани. Он наполнен легкой буржуазностью, томностью и ненавязчивостью.

Интерьер ресторана — это коктейль из арт-деко и современной классики. Авторская люстра из более, чем 700 хрустальных бокалов, необычный камин из оникса.

→ Собственная парковка
→ Банкетный зал рассчитан на 100 человек
→ Подходит для любого вида торжества
→ Оригинальные блюда средиземноморской кухни

Цветы и декор

Оформляют свадьбы в разных стилях и концепциях. От камерных и минималистичных праздников до пышных торжеств.

Уже 5-ый год, Family Decor создает для казанских пар современный и актуальный декор. Обновляют декорации каждый год и повышают свое мастерство.

Family Decor могут реализовать любую вашу идею декора или помогут подобрать оформление, которое будет гармонично смотреться на площадке и соответствовать вашему вкусу.

Здесь строго соблюдаются все договоренности. Поэтому вы можете быть уверены в том, что в долгожданный День Свадьбы у вас будет все красиво, качественно и вовремя.
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@decor.wed.kazan
FAMILY DECOR

Организация мероприятий

EVENT АГЕНСТВО ZIVENT
Организация частных и корпоративных мероприятий

Азиза-основатель агентства
В event сфере 3 год, за плечами больше 50 мероприятий
ZIVENT занимается организацией мероприятий любого формата: свадьба, день рождения, корпоратив и тд

Каждый проект создается с детальной точностью под каждый запрос, но при это сохраняя три главные задачи ивента:
  • индивидуальность,
  • стиль,
  • высокий сервис
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@aziza__azizaa
А.М.А. Production — агентство, занимающееся организацией свадеб и других праздников.

Выбирая А.М.А. Production, вы получите:
  • Индивидуальный подход к каждой истории
  • Командная работа
  • Творческая проработка концепции торжества
  • Особенная стилистика для каждого мероприятия
  • Составление прозрачной сметы

Вам помогут создать праздник без лишних переживаний и ошибок. Подготовка к важному дню пройдёт комфортно и с удовольствием!
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Редакция ProKazan.ru
желает вам, чтобы в вашем доме всегда царила любовь и гармония!