Красивая свадьба в 2023 году - задача не из простых: скопившиеся санкции, нестабильный курс доллара и закрывшиеся магазины. Но, как мы знаем, - любовь спасет мир!
Редакция ProKazan.ru ежегодно запускает проект, который помогает тысячам пар Казани организовать свадьбу мечты! В 2023 году мы не стали нарушать традицию и собрали в одном месте проверенные организации: от ведущих и декораторов до загородных домов и салонов красоты. Мы связались с владельцами организаций, чтобы узнать о трендах этого года, собрать как можно больше фото и узнать о секретных акциях.
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Образ жениха
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Увидимся в креслах ZEUS⚡️
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