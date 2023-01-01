Даже самый идеальный костюм может испортить ваш образ, если не будет подобран по размеру! Стилисты TR-Сollection делятся чек-листом с признаками, по которым можно понять, по размеру ли подобран костюм:
● Рукав выглядит ровным, без складок и вмятин.
● Ворот пиджака аккуратно лежит на шее, не оттопыривается.
● Пиджак точно маловат, если при застегнутых пуговицах появляются складки в форме буквы «Х».
● Лацканы лежат ровно и плотно.
● По плечам пиджак сидит идеально, ничего не давит и не выпирает.
● На спине не должно быть никаких складок, заломов или «пузырей».
● Шлицы (разрезы в нижней части спинки пиджака) не растопыриваются в разные стороны.
Средняя пуговица на пиджаке всегда должна быть застегнута. Верхняя может быть застегнутой или расстегнутой на ваше усмотрение, а вот нижняя – всегда расстегнута. Сидеть за столом, к примеру, во время обеда или ужина, можно и в полностью расстегнутом пиджаке, но если встаете, снова его застегивайте.