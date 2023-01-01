Лето — самый свадебный сезон! По данным ВЦИОМ, 51% пар для бракосочетания выбирают именно лето.

Редакция ProKazan совместно со стилистами магазина мужских костюмов TR Collection подготовила 7 свадебных трендов в 2023 году. В конце материала вас ждет бонус — скидка 50% на костюмы!
Смокинг черного цвета — нестареющая классика, которая подойдет абсолютно всем. Приталенный пиджак подчеркнет фигуру мужчины и придаст солидности.

Особенно подчеркнем, что к черному костюму стоит подбирать исключительно черный галстук и белую рубашку!
Узнать больше о пиджаках
Глубокий, насыщенный бордовый цвет — очень элегантный выбор для свадебного костюма. Стоит отметить, что он может оказаться сложен для сочетания с цветотипом жениха. Однако обладателям смуглой кожи, темных волос и карих глаз этот костюм подойдет однозначно! В остальных случаях вопрос может решиться лишь примеркой.
Стилисты TR-Collection рекомендуют разбавлять бордовый костюм контрастными вставками. А обувь в данном случае может быть любая: подойдут и белые кеды, и классические туфли.
Интересный факт
Бежевый цвет – еще один ежегодный тренд для летней свадьбы. Такой образ будет гармонировать практически с любым платьем невесты. В качестве дополнения к костюму рекомендуем подобрать темные, акцентные детали: коричневый галстук, платок и часы с ремешком в тон.
Стилисты TR-Collection рекомендуют избегать блестящих костюмов, отдавая предпочтения матовым тканям. В блестящем костюме на свадьбе может появиться только один человек — и это ведущий. Но уж точно не жених.
Еще один излюбленный вариант для свадебного костюма — классический синий. Это притягательный цвет, который подсознательно воспринимается исключительно положительно. Стилисты рекомендуют добавить акцентную деталь в виде красного галстука.

Этот образ универсален и подойдет мужчинам с любым типом внешности, также вы будете прекрасно сочетаться с невестой и ее белоснежным платьем. А одно из главных преимуществ этого костюма: вы точно наденете его после свадьбы, и не раз!
Какой пиджак тебе подойдет?
Костюм со стойкой – уместный образ для национального торжества. Жених будет выглядеть стильно, сдержанно и элегантно!
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В TR Collection цены на костюмы начинаются от 4 999 рублей!
Если вы не приверженец исключительно классических костюмов, то для летней свадьбы отлично подойдет комфортный костюм в трендовом светло-голубом цвете! К сожалению, многим непривычно дополнять образы уместными аксессуарами. Однако в данном случае без них не обойтись: разбавить однотонный образ стилист порекомендовал галстуком и платком в горошек.

Кстати, этот костюм идеально подойдет обладателям голубых и серых глаз!
Полезная информация
Зеленый свадебный костюм — еще один тренд для тех, кто хотел бы отойти от классических образов. В данном случае важно выбрать «правильный зеленый»: не слишком яркий, но и не слишком болотный. Также костюм со столь легким настроением лучше дополнить белыми кедами, а от туфель в данном случае рекомендуем отказаться.
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