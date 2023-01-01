Этот образ универсален и подойдет мужчинам с любым типом внешности, также вы будете прекрасно сочетаться с невестой и ее белоснежным платьем. А одно из главных преимуществ этого костюма: вы точно наденете его после свадьбы, и не раз!

Еще один излюбленный вариант для свадебного костюма — классический синий. Это притягательный цвет, который подсознательно воспринимается исключительно положительно. Стилисты рекомендуют добавить акцентную деталь в виде красного галстука.